AKTUELNO

Region

HOROR U ŠUMI KOD SOLJANA! Pronađena tela dvojice muškaraca, otkriveno o kome se radi?

Izvor: Pink.rs/Index.hr, Foto: Tanjug AP/Darko Bandić ||

U šumskom predelu Paovo, nedaleko od mesta Soljani, u nedelju 29. marta pronađena su tela dvojice nepoznatih muškaraca bez dokumenata.

Prema prvim sumnjama, moglo bi se raditi o migrantimakoji su umrli usled smrzavanja, izvestilo je Županijsko državno tužilaštvo u Vukovaru, prenosi DORH.

Državno tužilaštvo naložilo je policijskim istražiteljima PU vukovarsko-srijemske sprovođenje uviđaja na mestu pronalaska tela.

Nakon završenog uviđaja, tela su prevezena na Odeljenje patologije i sudske medicine bolnice u Vukovaru, gde će se obaviti obdukcija. Policiji je takođe naloženo sprovođenje ispitivanja kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti događaja.

Autor: Iva Besarabić

#Hrvatska

#Migranti

#Policija

#Telo

#rotacija

