Igor zaklao majku, pa sačekao policiju: Komšije prestravljene, o porodici rekle samo ovo

Jeziv zločin potresao je mirno naselje Rosoman u Severnoj Makedoniji, kada je Igor (27), u nedelju uveče, kako se sumnja, nožem zaklao svoju majku Sijku (54).

Napad se dogodio u njihovoj porodičnoj kući, a Igor je nakon zločina sam pozvao policiju i sačekao da dođu da ga uhapse.

Komšije ovog mirnog naselja prestravljene su nakon zločina, ali kažu da je bilo samo pitanje vremena kada će se nešto dogoditi.

U toj porodičnoj kući su se, kako tvrde, godinama odvijale bučne svađe, a neretko su čuli psovke i izgovorene pretnje koje su ukućani jedni drugim upućivali.

Tvrde da je Igor pre tri godine kuću čak i zapalio, međutim, kada je majci zadao kobni udarac nožem u vrat, niko nije čuo ništa.

Sumnja se da se zločin dogodio u nedelju uveče ili u ponedeljak u ranim jutarnjim satima. Da se nešto događa meštani su shvatili tek kada su ugledali policiju.

Porodica je policiji od ranije poznata. Prema navodima izvora makedonskih medija, Igorov otac je još u avgustu 2023. godine Igora prijavljivao za nasilje prema njemu i supruzi. Policija je navodno odmah reagovala, a otac je već narednog dana povukao prijavu. Ubrzo potom je Igor odveden na lečenje u psihijatrijsku bolnicu u Kavadarcima po nalogu vlasti, ali je, kako tvrde komšije, posredovanjem uticajnog rođaka, pušten sa lečenja i vraćen kući.

Policija je u ponedeljak do kasnih poslepodnevnih sati obavljala uviđaj. Telo ubijene žene preneto je na obdukciju, a policija sada pokušava da utvrdi šta je tačno prethodilo jezivom zločinu.

pročitajte još Uhapšen napadač sa Savskog venca: Osumnjičen da je izbo ženu nasred ulice

Autor: Marija Radić