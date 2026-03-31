HOROR U ZAGREBU: Devojčica (12) prijavila oca za seksualno zlostavljanje!

Dvanaestogodišnja devojčica iz Zagreba prijavila je svog oca za seksualno zlostavljanje, zbog čega je on uhapšen po odluci Županijskog suda. On je odranije poznat policiji i ima niz ozbiljnih optužbi i već je ranije bio osuđivan.

Devojčica je, prema navodima, bila izložena zlostavljanju nakon što se otac vratio iz zatvora. Prema prijavi, zlostavljanje je počelo krajem prošle godine dok je devojčica živela kod očeve sestre. Otac je dolazio u stan i tamo je, kako se navodi, zlostavljao dete.

Njene tvrdnje potvrdili su i bratići, kojima se poverila. Nakon hapšenja, muškarac je negirao optužbe, uprkos tome što ima kriminalnu prošlost.

- Nikada ne bih naudio svom detetu - izjavio je osumnjičeni tokom ispitivanja, odbacujući sve optužbe.

Međutim, sud je odlučio da ga zadrži u istražnom zatvoru kako bi se sprečio uticaj na svedoke i žrtvu, ali i zbog mogućnosti ponavljanja dela.

Protiv muškarca je podignuta krivična prijava koja obuhvata čak 16 dela protiv deteta mlađeg od 15 godina, uključujući i zanemarivanje.

Autor: D.Bošković