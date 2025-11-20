AKTUELNO

Showbiz

Kevin Spejsi tvrdi da je beskućnik: Živim po hotelima, nemam prihode, kuću sam morao da prodam!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/AP/Steven Senne ||

Sedam godina nakon skandala zbog optužbi za seksualno zlostavljanje, glumac Kevin Spejsi otkrio je da je beskućnik.

Nekadašnja holivudska zvezda Kevin Spejsi nema stalnu adresu i trenutno živi po hotelima, što predstavlja dramatičan pad za dvostrukog oskarovca čiji se život promenio nakon niza optužbi koje su se prvi put pojavile još 2017. godine.

pročitajte još

Kevin Spejsi ponovo na meti optužbi za seksulani napad: Samo što se 'oslobodio' prethodnih, sustigle ga nove

Glumac kaže da je beskućnik jer se suočava s pravnim troškovima, ali i zato što niko ne želi da mu da ulogu. "Živim po hotelima, po Airbnbima", rekao je dvostruki dobitnik Oskara u intervjuu za The Telegraph. "Idem tamo gde je posao. Bukvalno nemam dom, to je ono što pokušavam da objasnim", poručio je.

Foto: Tanjug AP/Bebeto Matthews

Glumac je rekao da je njegov dom, koji se nalazio u Baltimoru, prodat na aukciji usred sveukupno "ne baš sjajne" finansijske slike. "Troškovi u poslednjih sedam godina bili su astronomski, a prihodi minimalni", dodao je.

pročitajte još

ŠOK! Kevin Spejsi HITNO PREBAČEN U BOLNICU, lekari sumnjaju samo na jedno!

Proglašen nevinim

Od 2017. godine, zvezdu "Kuće od karata" optužilo je za seksualno zlostavljanje više od desetak muškaraca, a on je te optužbe negirao. Oslobođen je krivice u slučaju u Londonu iz 2023. godine, u kom su četiri muškarca rekla da ih je seksualno napao između 2001. i 2013. godine.

pročitajte još

Evo šta je Kevin Spejsi imao da poruči nakon što je oslobođen OPTUŽBI: Ponizno sam dočekao današnju presudu! Zaplakao kad je čuo odluku suda!

Takođe, Spejsi je oslobođen odgovornosti u građanskoj tužbi iz 2022. godine koju je pokrenuo glumac Entoni Rep, koji je tvrdio da ga je 1986. godine, kada je imao 14 godina, Spejsi, tada 26-godišnjak, zlostavljao.

Foto: Tanjug AP/Bebeto Matthews

Autor: pink.rs

#Beskućnik

#Kevin Spejsi

#glumac priznao da je beskućnik

#glumica

POVEZANE VESTI

Extra

Kevin Spejsi ponovo na meti optužbi za seksulani napad: Samo što se 'oslobodio' prethodnih, sustigle ga nove

Showbiz

Preminuo Kevin Major Hovard, ostaće upamćen po OVOJ ulozi!

Fudbal

Nova tužba za Mančester siti: Bivši igrač tvrdi da mu duguju veliku sumu novca

Svet

Neverovatna priča koja je dirnula Ameriku: Beskućnik postao milioner

Showbiz

Bizarno: Glumac u braku sa svojom sestrom - Otkrili istinu o svom poreklu, a onda je usledilo šokantno priznanje

Hronika

HAOS U SUDNICI! Suđenje Miki Aleksiću ponovo odloženo