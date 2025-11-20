Kevin Spejsi tvrdi da je beskućnik: Živim po hotelima, nemam prihode, kuću sam morao da prodam!

Sedam godina nakon skandala zbog optužbi za seksualno zlostavljanje, glumac Kevin Spejsi otkrio je da je beskućnik.

Nekadašnja holivudska zvezda Kevin Spejsi nema stalnu adresu i trenutno živi po hotelima, što predstavlja dramatičan pad za dvostrukog oskarovca čiji se život promenio nakon niza optužbi koje su se prvi put pojavile još 2017. godine.

Glumac kaže da je beskućnik jer se suočava s pravnim troškovima, ali i zato što niko ne želi da mu da ulogu. "Živim po hotelima, po Airbnbima", rekao je dvostruki dobitnik Oskara u intervjuu za The Telegraph. "Idem tamo gde je posao. Bukvalno nemam dom, to je ono što pokušavam da objasnim", poručio je.

Glumac je rekao da je njegov dom, koji se nalazio u Baltimoru, prodat na aukciji usred sveukupno "ne baš sjajne" finansijske slike. "Troškovi u poslednjih sedam godina bili su astronomski, a prihodi minimalni", dodao je.

Proglašen nevinim

Od 2017. godine, zvezdu "Kuće od karata" optužilo je za seksualno zlostavljanje više od desetak muškaraca, a on je te optužbe negirao. Oslobođen je krivice u slučaju u Londonu iz 2023. godine, u kom su četiri muškarca rekla da ih je seksualno napao između 2001. i 2013. godine.

Takođe, Spejsi je oslobođen odgovornosti u građanskoj tužbi iz 2022. godine koju je pokrenuo glumac Entoni Rep, koji je tvrdio da ga je 1986. godine, kada je imao 14 godina, Spejsi, tada 26-godišnjak, zlostavljao.

