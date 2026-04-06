HOROR NA PRUZI, MIGRANTU VOZ PREŠAO PREKO NOGE: Nesreća u Đevđeliji, Alžirac sa stravičnim povredama prebačen u bolnicu

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Tridesetogodišnji migrant iz Alžira teško je povređen nakon što je pao dok je pokušavao da se ukrca u voz u pokretu u Đevđeliji.

Njemu je voz prešao preko desne noge, saopštile su danas makedonske vlasti.

Prema policijskom izveštaju, nesreća se dogodila 5. aprila u 18.33 na lokaciji poznatoj kao "Podvoznik".

Kako prenosi Telma, povređeni je odmah prevezen u Medicinski centar Đevđelija, gde su mu konstatovane teške telesne povrede.

O incidentu je obavešten javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Đevđeliji, a policija je izvršila uviđaj.

Autor: S.M.

#Voz

