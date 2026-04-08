Stiže nova promena vremena u region: Meteorolozi najavili zahlađenje, jak vetar i sneg, evo kada sve kreće

Vreme će u Hrvatskoj danas biti pretežno sunčano, ponegde s prolazno umerenom oblačnošću. Vetar na kopnu biće slab, umeren severoistočni i severni, na istoku severozapadni.

Na Jadranu se očekuje umerena do jaka bura, naročito podno Velebita sa olujnim udarima, a popodne prema otvorenom moru ponegde severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura biće između 13 i 18 °C, a na Jadranu 19 i 23 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za danas su za riječku regiju i čitavu obalu izdati žuti meteo-alarami zbog vetra.

Sutra, u četvrtak, biće delimično sunčano. Popodne, uz više oblaka na krajnjem istoku lokalno može biti slabe kiše. Vetar na kopnu biće slab i umeren severoistočni i severni, na istoku na udare i jak severozapadni. Na Jadranu će puhati umerena i jaka bura, ujutro ponegde sa olujnim udarima, a u drugom delu dana u Dalmaciji severozapadni, na severu jugozapadni vetar.

Najniža jutarnja temperatura biće većinom od 0 do 5 °C, uglavnom po kotlinama Gorske Hrvatske slab mraz, a na moru između 8 i 13 °C. Najviša dnevna temperatura biće od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 20 °C.

"U četvrtak i subotu delimično, ponegde i pretežno sunčano i uglavnom suvo. U petak oblačnije uz povećanu verovatnoću za mestimičnu kišu, a u najvišem gorju može biti i susnežica i sneg. Vetar u unutrašnjosti povremeno umeren severoistočni i severni, u četvrtak na istoku i jači severozapadni. Na Jadranu umerena do jaka bura i severozapadni vetar, uglavnom podno Velebita sa olujnim udarima, a u petak pre podne prolazno umereno jugo. Temperatura vazduha još niža, ujutro na kopnu raste verovatnoća slabog mraza, naročito po kotlinama", navodi DHMZ u prognozi za narednih nekoliko dana.

Autor: A.A.