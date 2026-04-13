Drama na Jadranu: Brod planuo i potonuo, u rezervoaru ostalo 150 litara dizela

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs/Z. Veljković

Incident se danas oko podneva dogodio u hrvatskom delu Jadrana, kada je manji brod potonuo nakon što se zapalio.

Kako navode nadležni, motorni čamac se zapalio i potonuo u uvali Žinčena na ostrvu Pašman, a u nesreći niko nije povređen, prenosi Index.

Požar je prijavljen danas oko 12:50, nakon čega su na lice mesta izašli zaposleni Lučke kapetanije Zadar, vatrogasci i policija. Na čamcu su bile tri osobe, svi nemački državljani, koje su uspele da se spasu i sačekaju pomoć na obali. Odbile su lekarski pregled.

Čamac potonuo na dubini od pet metara

Uprkos brzoj intervenciji vatrogasaca, čamac je potonuo na sidru, na dubini od oko pet metara. Prema rečima vlasnika, u rezervoaru je ostalo oko 150 litara dizela, ali za sada nema znakova zagađenja mora.

Olupina će biti izvučena kada se vremenski uslovi smire. Tačan uzrok požara još nije poznat, a Lučka kapetanija Zadar sprovodi istrage kako bi utvrdila šta je dovelo do požara čamca.

Autor: S.M.

