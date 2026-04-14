AKTUELNO

Region

PREDAO SE ČLAN KRIMI KLANA IZ CRNE GORE! Godinama ga tražili zbog sumnje da je povezan sa ove dve brutalne likvidacije

Izvor: Kurir

Uhapšen M.J. iz Bara, član kriminalne grupe, koji se predao policiji nakon poternice Interpola zbog sumnje u brutalna ubistva.

Službenici Uprave policije Crne Gore danas su uhapsili M.J (38), iz Bara, državljanina Crne Gore, člana organizovane kriminalne grupe, za kojim je tragao NCB Interpol Podgorica. M.J. se danas predao policijskim službenicima.

NCB Interpol Podgorica je tragao za M.J. međunarodnom poternicom od 07.03.2023. godine, kada je ova poternica raspisana za njim na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici, uz saglasnost Ministarstva pravde Crne Gore.

On se potraživao radi obezbeđivanja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije.

Sumnja se da je M.J. bio član kriminalne organizacije, a koja OKG se sumnjiči da je izvršila dva krivična delo teško ubistvo, i to teško ubistvo izvršeno na štetu A.G. 17.02.2020. godine i teško ubistvo izrvršeno na štetu P.M, u noći 26/27.02.2020. godine.

Reč je o ubistvima Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića.

Autor: D.Bošković

#Crna Gora

#krimi klan

#likvidacije

#sumnja

