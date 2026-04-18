Tragedija u Slavonskom Brodu: Voz naleteo na dve žene, obe ostale na mestu mrtve

Dve ženske osobe poginule su sinoć kada je na njih naleteo voz na pružnom prelazu u gradu Slavonski Brod, saopštila je policija.

Kako je navedeno, Operativno-komunikacioni centar Policijske uprave brodsko-posavske primio je dojavu u petak oko 21.50 časova da je u blizini Ulice Dragutina Račkog voz udario dve osobe na pružnom prelazu, prenosi Hina.



Obe osobe su smrtno stradale na licu mesta. Prema pisanju lokalnih medija, reč je o dve mlađe ženske osobe.

Uviđaj je trajao tokom noći, a okolnosti nesreće se i dalje utvrđuju.

