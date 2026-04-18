Tragedija u Slavonskom Brodu: Voz naleteo na dve žene, obe ostale na mestu mrtve

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Matthias Balk ||

Dve ženske osobe poginule su sinoć kada je na njih naleteo voz na pružnom prelazu u gradu Slavonski Brod, saopštila je policija.

Kako je navedeno, Operativno-komunikacioni centar Policijske uprave brodsko-posavske primio je dojavu u petak oko 21.50 časova da je u blizini Ulice Dragutina Račkog voz udario dve osobe na pružnom prelazu, prenosi Hina.


Obe osobe su smrtno stradale na licu mesta. Prema pisanju lokalnih medija, reč je o dve mlađe ženske osobe.

Uviđaj je trajao tokom noći, a okolnosti nesreće se i dalje utvrđuju.

Autor: S.M.

POVEZANE VESTI

Hronika

Jezivi detalji tragedije kod Lapova: Sestre nisu ni videle, ni čule voz! Na mestu su ostale mrtve

Hronika

Sigurno su u raju, tamo pripadaju! Ovo su sestre na koje je naleteo voz kod Lapova: Porodice neutešne, iza sebe su ostavile brata i sestru blizance

Svet

Kran pao na voz u pokretu, najmanje 22 osobe poginule, 79 povređeno: Užas na Tajlandu

Hronika

Voz udario u automobil! Užas kod Malog Požarevca

Hronika

Čačak: Voz udario automobil na pružnom prelazu, povređena dva muškarca

Svet

TRAGEDIJA U ŠVEDSKOJ: Ljudi izašli iz voza, na njih naleteo drugi i ubio ih