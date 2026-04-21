UBIJENA TRI BRATA U PODGORICI, TELA NAŠLA ROĐAKA! Poznat identitet svirepog ubice i šta je prethodilo zločinu

U Podgorici su ubijena tri brata iz Rožaja u kući. Policija traga za osumnjičenim Vehidom Murićem.

U podgoričkom naselju Stari aerodrom dogodilo se trostruko ubistvo, kada su prvo pronađena dva beživotna tela, a potom i treće.

Ubistvo se desilo u Zmaj Jovinoj ulici, a prema prvim informacijama, tri brata iz Rožaja ubijena su u kući gde su živela kao podstanari. Imena dvojice braće su D. H. (28) iz Rožaja i N. H. (27).

Zločin je otkrila njihova rođaka koja je došla da proveri zašto se ne javljaju.

Prema tvrdnjama tamošnjih medija, traga se za V. M. (25) koji se sumnjiči da je usmrtio tri osobe.

– Danas su u Podgorici, u naselju Stari Aerodrom, pronađena tri tela – tri punoletna muškarca čiji su nam identiteti poznati. Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica, u saradnji sa Regionalnim centrom bezbednosti Sever i u koordinaciji sa nadležnim Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzimaju sve neophodne mere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa ovim događajem – saopšteno je iz Uprave policije.

Prema dosadašnjim saznanjima istražitelja, ovaj događaj nije povezan sa delovanjem kriminalnih struktura.

– Policija raspolaže informacijama o identitetu osumnjičenog za izvršenje ovog krivičnog dela i za njim se intenzivno traga – piše u saopštenju.

Sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između ubijenih i osumnjičenog. Sva lica su, potvrđeno je iz Uprave policije, poreklom iz Rožaja. Na licu mesta se vrši uviđaj.

– Prema preliminarnim informacijama sa lica mesta, krivično delo je najverovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja. O detaljima preduzetih mera i radnji javnost će biti blagovremeno obaveštena. Uzimajući u obzir da se radi o merama prvog zahvata, molimo medije da se uzdrže od objavljivanja neproverenih informacija – zaključuju iz Uprave policije.

Autor: D.Bošković