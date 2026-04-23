DETALJI DRAME U HRVATSKOJ: Ima povređenih u hosu na stadionu

Deo tribina gradskog stadiona Lapad u Dubrovniku urušio se usred fudbalske utakmice, usled čega je jedna osoba i povređena.

Tokom utakmice između lokanog kluba GOŠK Dubrovnik 1919 i Neretvanca iz Opuzena, odigrane u sredu, deo tribina stadiona Lapad urušio se usled dotrajalosti konstrukcije i tom prilikom je jedna osoba lakše povređena.

Grad Dubrovnik reagovao je nakon incidenta i stavio van upotrebe oštećeni deo tribina, a ova odluka će ostati na snazi dok se ne sprovede detaljna kontrola, a potom i sanacija problematičnog dela stadiona.

U saopštenju je istaknuto i da "gradska uprava ranije nije bila obaveštena o izuzetno lošem stanju tribina, o čemu je računa trebala da vodi ustanova zadužena za održavanje sportskih objekata. Takođe, navodi se da je planirano da se rebalansom budžeta obezbede hitna sredstva za sanaciju, ali i za obnovu drugih delova stadiona koji trenutno ne zadovoljavaju potrebne standarde.

Stadion Lapad izgrađen je još 1919. godine i ima kapacitet od oko 3.000 stajaćih mesta.

Autor: S.M.