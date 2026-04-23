RADNIK POGINUO NA GRADILIŠTU U KUMBORU: Nikšićanin (69) pao sa objekta u izgradnji, u toku je istraga

Izvor: Pink.rs/RTCG, Foto: Tanjug/Preuzet video/Printscreen ||

Radnik M.N. iz Nikšića (68 godina) stradao je juče prilikom pada sa objekta u izgradnji – „Hotel 5- Royal Collection“, investitora „A.N.“ doo Podgorica u Kumboru.

„Uviđaj je izvršio dežurni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, u prisustvu inspektora iz oblasti zaštite na radu i službenika Uprave policije OB Herceg Novi, nakon čega je telo upućeno na obdukciju u Klinički centar Crne Gore – Centar za sudsku medicinu u Podgorici“, navedeno je u saopštenju ODT Herceg Novi.

Kako navode, u postupku izviđaja utvrdiće se okolnosti pod kojima je došlo do ovog nesrećnog slučaja, kao i da li je bilo propusta u pogledu preduzimanja mera zaštite na radu koji bi bili u uzročnoj vezi sa događajem.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Region

TRAGEDIJA U BiH: Poginuo radnik na gradilištu, u toku istraga

Hronika

NESREĆA NA NOVOM BEOGRADU: Radnik na gradilištu pao s visine, hitno prevezen u bolnicu

Hronika

POZNAT IDENTITET RADNIKA KOJI JE POGINUO U KRAGUJEVCU: Pao sa 6. sprata zgrade, lekari samo mogli da konstatuju smrt

Hronika

RADNIK PAO SA SKELE NA NOVOM BEOGRADU Hitno prebačen u bolnicu - evo kako je došlo do incidenta

Hronika

NESREĆA NA GRADILIŠTU U BEOGRADU: Radnik pao sa 4 metra visine, odmah prebačen na VMA

Hronika

UŽAS U BEOGRADU: Radnik pao na stovarištu, bore mu se za život!