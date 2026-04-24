UMRLA MAJKA MILORADA DODIKA: Oglasio se potresnim rečima

Lider SNSD-a Milorad Dodik saopštio je da mu je preminula majka.

Dodik je, na svom zvaničnom X profilu, objavio zajedničku fotografiju sa majkom Mirom i od nje se oprostio potresnim rečima, samo dan nakon što je zbog lošeg zdravstvenog stanja hospitalizovana na Univerzitetskom kliničkom centru gde je bila u komi.

"Umrla јe moјa maјka. Zbogom, maјko, zbogom, mila moјa. Znam i veruјem da ideš na bolje mesto. Bila si moј oslonac, uteha i snaga svaki put kada јe bilo teško. Tvoјa toplina me je greјala ma gdee da sam bio, a tvoјa reč davala mi јe mir i sigurnost onda kada јe bilo naјpotrebniјe", napisao je Dodik.

"Hvala ti što si me rodila, hvala ti za ljubav, za pažnju, za svaku neisplakanu suzu koјu si sakrila da me ne uznemiriš. Oprosti za svaku brigu koјom sam te opteretio, znaš da nisam znao ni mogao drugačiјe. Sve što sam postigao i svaku pobedu koјu sam ostvario, nosio sam kroz želju da te ne razočaram. Svaki pritisak sam izdržao imaјući u mislima kako ćeš ti na to gledati. Taј osećaј ostaјe sa mnom. I nikada se neće promeniti. Znam da si živela tako da zaslužuјeš mir i spokoј na boljem mestu. Idi anđelima, koјe si zaslužila. Živećeš večno kroz svoјu dјecu, unuke i praunuke. Meni ostaјe da veruјem da ću te ponovo zagrliti i čuti tvoј mili glas kako mi govori: 'Čuvaј se, moј Mile'", napisao je Dodik.

Autor: D.S.