Dodik: Srpska se sada tretira kao kredibilni partner u SAD

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/SRNA/ BORISLAV ZDRINJ ||

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se o Republici Srpskoj više ne priča, već se s njom razgovara kao sa kredibilnim partnerom.

Dodik je sinoć prisustvovao večeri u Golden institutu koju je u čast delegacije priredio general Majkl Flin, prenosi danas RTRS.

"Prijatno me iznenadio gest Flina, koji je u čast Ane, Željke i mene priredio večeru u Golden institutu, kojoj su prisustvovali i kongresmeni Rič Makormik, Bet Van Dajn, Bajron Donalds, Ana Paulina Luna", naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Na poziv administracije američkog predsednika Donalda Trampa, srpski član Predsedništva Željka Cvijanović, vršilac dužnosti predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i Dodik prisustvovali su Molitvenom doručku.

Autor: D.Bošković

