Dodik: Srpska ne pretenduje na bilo čije vlasništvo

Predsednik SNSD Milorad Dodik izjavio je da ne treba naivno posmatrati pokušaje osporavanja proslave Dana Republike - 9. januara, istakavši da je reč o želji za osporavanjem Republike Srpske i prava na postojanje srpskog naroda.

"Mogli smo da vidimo i njihove pozive za uspostavljanje građanske države. Mi smo postavili našu republiku. Vraćaćemo naša prava ili ćemo jednog dana doneti odluku da ne radimo ništa na nivou BiH. Ni Bošnjaci nisu zadovoljni BiH. Imaginacija je i zabluda da je sve njihovo. Njihov politički vrh ima tu zabludu", naveo je Dodik.

On je rekao da Republika Srpska ne pretenduje na bilo čije vlasništvo, dodajući da je za Srpsku FBiH inostranstvo. "Treba da gradimo odnos suživota i poverenja, ali nećemo aplaudirati na njihove zamisli i želje", poručio je Dodik.

Dodik je ukazao i na odluke sudova u Sarajevu da se zabranjuje proslava 9. januara, a da istovremeno dozvoljavaju obeležavanje 1. marta, koji Srbi pamte po ubistvu srpskog svata u Sarajevu, što je bio i okidač za početak ratnih sukoba.

"U takvoj ludosti mi živimo", naveo je Dodik.

On je u izjavio za banjalučku ATV izjavio da sve manje ima vere u postojanje i funkcionisanje BiH.

"Prošlo je vreme poverenja. To je greška Sarajeva a ne nas, kako to pokušavaju da predstave", istakao je predsednik SNSD.

Svima je zahvalio koji su danas došli u Banjaluku na svečani defile povodom Dana Republike, bilo da su učestvovali ili posmatrali.

"Video sam i mnogo dece danas. To je nešto što je vredno. Kada to svi shvate, onda možemo pričati", naveo je.

Autor: Pink.rs