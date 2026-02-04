Dodik: Srpska ne pristaje na manje od onoga što joj pripada

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da je na sastanku sa kongresmenom Blejkom Murom u Vašingtonu istakao da Republika Srpska ne želi više od onoga što joj pripada, ali i da ne pristaje na manje, kao i da ostaje faktor mira i stabilnosti.

Dodik je naveo da je sa kongresmenom razgovarao o važnosti očuvanja ustavnih nadležnosti, mira i stabilnosti, kao i o tome koliko je dobro za međusobne odnose što se glas Republike Srpske čuje bez predrasuda i u prošlosti nametnutih narativa, prenosi Srna.

"Godinama se stvarala lažna slika o nama kao remetilačkom faktoru, iako smo bili i ostali faktor mira i stabilnosti", naveo je Dodik.

On je dodao da je srpskom i američkom narodu zajednička ljubav prema slobodi i poštovanju tradicionalnih, porodičnih i hrišćanskih vrijednosti.

"Sastanak s kongresmenom Blejkom Murom, potpredsednikom Republikanske konferencije u Predstavničkom domu, bio je otvoren, sadržajan i obeležen međusobnim razumevanjem i podudarnim pogledima na ključne političke teme", napisao je Dodik na platformi X.

Sastanku sa kongresmenom Murom, na kojem je iskazana zahvalnost za razumevanje stavova i pozicije Srpske, prisustvovali su i srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović i v.d. predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Autor: Pink.rs