UŽAS U GOSTIVARU: Zaposleni u osnovnoj školi silovao i ucenjivao devojčicu (14), zatražen pritvor

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Tužilaštvo u Gostivaru zatražilo je određivanje pritvora za dvadesetosmogodišnjeg stanovnika ovog grada, zaposlenog u jednoj osnovnoj školi, zbog sumnje da je silovao četrnaestogodišnju devojčicu i ucenjivao je eksplicitnim snimcima.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je prvo naveo maloletnicu da mu pošalje seksualno eksplicitne fotografije i video-zapise, a potom je ucenjivao da će ih objaviti ako ne izađe sa njim. Žrtva je pod pritiskom pristala na susret, nakon čega ju je osumnjičeni odveo u kuću u okolini Gostivara gde je nad njom izvršio obljubu.

Drama se nastavila i ovog meseca kada je osumnjičeni ponovo pokušao da uceni devojčicu. Nakon što je ona odbila novi susret, on je njene eksplicitne fotografije objavio na društvenim mrežama. Napadač se tereti za dva teška krivična dela: silovanje deteta mlađeg od 15 godina i zloupotrebu snimka sa seksualno eksplicitnim sadržajem, za šta su predviđene višegodišnje kazne zatvora. Pritvor je zatražen zbog opasnosti od bekstva, mogućeg uticaja na žrtvu i rizika od ponavljanja dela.

Autor: D.S.

POVEZANE VESTI

Hronika

MALOLETNIK IZ NIŠA SILOVAO DEVOJČICU (14) Advokat za Pink otkrio kolika kazna mu preti!

Hronika

Stravičan napad u osnovnoj školi na jugu Srbije: Dečak izbo drugaricu

Hronika

Užas u osnovnoj školi na Čukarici! Pala ograda na dvoje učenika

Region

OCU MONSTRUMU PRODUŽEN PRITVOR: Silovao ćerku pola godine u porodičnoj kući!

Hronika

Pritvor i za četvrtog osumnjičenog ZA UBISTVO PIVCETA

Region

DANIMA DRŽAO DEVOJKU ZATOČENU U KUĆI I SILOVAO JE! Detalji horora u Novom Pazaru - Komšinica pozvala policiju, ČULA URLIKE