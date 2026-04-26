UŽAS U GOSTIVARU: Zaposleni u osnovnoj školi silovao i ucenjivao devojčicu (14), zatražen pritvor

Tužilaštvo u Gostivaru zatražilo je određivanje pritvora za dvadesetosmogodišnjeg stanovnika ovog grada, zaposlenog u jednoj osnovnoj školi, zbog sumnje da je silovao četrnaestogodišnju devojčicu i ucenjivao je eksplicitnim snimcima.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je prvo naveo maloletnicu da mu pošalje seksualno eksplicitne fotografije i video-zapise, a potom je ucenjivao da će ih objaviti ako ne izađe sa njim. Žrtva je pod pritiskom pristala na susret, nakon čega ju je osumnjičeni odveo u kuću u okolini Gostivara gde je nad njom izvršio obljubu.

Drama se nastavila i ovog meseca kada je osumnjičeni ponovo pokušao da uceni devojčicu. Nakon što je ona odbila novi susret, on je njene eksplicitne fotografije objavio na društvenim mrežama. Napadač se tereti za dva teška krivična dela: silovanje deteta mlađeg od 15 godina i zloupotrebu snimka sa seksualno eksplicitnim sadržajem, za šta su predviđene višegodišnje kazne zatvora. Pritvor je zatražen zbog opasnosti od bekstva, mogućeg uticaja na žrtvu i rizika od ponavljanja dela.

Autor: D.S.