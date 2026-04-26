ZAGREBAČKA POLICIJA OBJAVILA JEZIVE FOTOGRAFIJE! Uputili hitan apel građanima: 'Ako imate bilo kakve informacije... ' (FOTO)

Hrvatska policija pozvala građane da pomognu u utvrđivanju identiteta nepoznatih muškaraca čija su tela pronađena Zagrebačka policija objavila je podatke o nekoliko slučajeva pronađenih tela nepoznatih muškaraca u poslednjih nekoliko godina i pozvala je građane da pomognu u utvrđivanju njihovog identiteta.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u identifikaciji ovih osoba da se jave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu 192.

Policija je upozorila da su fotografije uznemirujuće.

Telo pronađeno u napuštenoj zgradi

U nedelju, 30. novembra 2025. godine, oko 7:10 časova, u napuštenoj i trošnoj zgradi u Rapskoj ulici, preko puta kućnog broja 24-A, pronađen je muškarac u lošem zdravstvenom stanju. Odvezen je u Zagrebačku bolnicu, gde je istog dana preminuo.

Muškarac je star preko 50 godina, visok oko 182 centimetra, srednje građe, sa kratkom smeđom i sedom kosom i bradom, zapuštenog izgleda i bez zuba.

Muškarac preminuo u tramvaju

U petak, 24. januara 2025. godine, u tramvaju linije 7 u Mandlovoj ulici u Dubravi pronađeno je telo nepoznatog muškarca.

Utvrđeno je da je muškarac ušao u tramvaj kod Savskog mosta, a oko 23:40 vozač je primetio da putnik ne izlazi iz vozila. Kada mu je prišao, utvrdio je da ne pokazuje znake života.

Muškarac je bio star preko 50 godina, visok oko 180 centimetara, srednje građe, sa sedom kosom i sedom bradom. Imao je tetovažu u obliku tenka na grudima, tetovažu ptice na levoj nadlaktici i tetovažu krune na desnoj podlaktici.

Stariji muškarac pronađen u blizini restorana

U ponedeljak, 13. novembra 2023. godine, u Samoborskoj ulici, policija je pronašla starijeg muškarca u lošem zdravstvenom stanju. Nije mogao da se predstavi i nije imao dokumenta.

Prevezen je u bolnicu Sveti Duh, gde je, uprkos lečenju, preminuo 19. novembra.

Bio je izuzetno mršav, visok oko 171 centimetar, i imao je nekoliko tetovaža na telu, uključujući natpis „Đurđa“, srce, znak „JNA“, kao i motive životinja i zmija.

Telo pronađeno u baraci u Sesvetama

U četvrtak, 9. aprila 2020. godine, u Sesvetama, na području obraslom vegetacijom između Bjelovarske i Varaždinske ulice, pronađeno je telo muškarca u trošnoj baraci.

Osoba je stara preko 50 godina, visoka oko 176 centimetara, izuzetno mršave građe, sede kose i brade, i lošeg zdravlja zuba.

Na telu nisu pronađene povrede koje bi ukazivale na krivično delo. Policija kaže da je moguće da se radi o beskućniku koji dugo nije imao lična dokumenta.

Autor: A.A.