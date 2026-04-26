ZAGREBAČKA POLICIJA OBJAVILA JEZIVE FOTOGRAFIJE! Uputili hitan apel građanima: 'Ako imate bilo kakve informacije... ' (FOTO)

Hrvatska policija pozvala građane da pomognu u utvrđivanju identiteta nepoznatih muškaraca čija su tela pronađena Zagrebačka policija objavila je podatke o nekoliko slučajeva pronađenih tela nepoznatih muškaraca u poslednjih nekoliko godina i pozvala je građane da pomognu u utvrđivanju njihovog identiteta.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u identifikaciji ovih osoba da se jave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu 192.

Policija je upozorila da su fotografije uznemirujuće.

Telo pronađeno u napuštenoj zgradi

U nedelju, 30. novembra 2025. godine, oko 7:10 časova, u napuštenoj i trošnoj zgradi u Rapskoj ulici, preko puta kućnog broja 24-A, pronađen je muškarac u lošem zdravstvenom stanju. Odvezen je u Zagrebačku bolnicu, gde je istog dana preminuo.

Foto: Policijska uprava zagrebačka

Muškarac je star preko 50 godina, visok oko 182 centimetra, srednje građe, sa kratkom smeđom i sedom kosom i bradom, zapuštenog izgleda i bez zuba.

Muškarac preminuo u tramvaju

U petak, 24. januara 2025. godine, u tramvaju linije 7 u Mandlovoj ulici u Dubravi pronađeno je telo nepoznatog muškarca.

Utvrđeno je da je muškarac ušao u tramvaj kod Savskog mosta, a oko 23:40 vozač je primetio da putnik ne izlazi iz vozila. Kada mu je prišao, utvrdio je da ne pokazuje znake života.

Foto: Policijska uprava zagrebačka

Muškarac je bio star preko 50 godina, visok oko 180 centimetara, srednje građe, sa sedom kosom i sedom bradom. Imao je tetovažu u obliku tenka na grudima, tetovažu ptice na levoj nadlaktici i tetovažu krune na desnoj podlaktici.

Foto: Policijska uprava zagrebačka

Stariji muškarac pronađen u blizini restorana

U ponedeljak, 13. novembra 2023. godine, u Samoborskoj ulici, policija je pronašla starijeg muškarca u lošem zdravstvenom stanju. Nije mogao da se predstavi i nije imao dokumenta.

Prevezen je u bolnicu Sveti Duh, gde je, uprkos lečenju, preminuo 19. novembra.

Bio je izuzetno mršav, visok oko 171 centimetar, i imao je nekoliko tetovaža na telu, uključujući natpis „Đurđa“, srce, znak „JNA“, kao i motive životinja i zmija.

Telo pronađeno u baraci u Sesvetama

U četvrtak, 9. aprila 2020. godine, u Sesvetama, na području obraslom vegetacijom između Bjelovarske i Varaždinske ulice, pronađeno je telo muškarca u trošnoj baraci.

Osoba je stara preko 50 godina, visoka oko 176 centimetara, izuzetno mršave građe, sede kose i brade, i lošeg zdravlja zuba.

Na telu nisu pronađene povrede koje bi ukazivale na krivično delo. Policija kaže da je moguće da se radi o beskućniku koji dugo nije imao lična dokumenta.

POVEZANE VESTI

Region

HOROR U ŠUMI KOD SOLJANA! Pronađena tela dvojice muškaraca, otkriveno o kome se radi?

Hronika

DVE MISTERIOZNE SMRTI NA JUGU SRBIJE: Tela hitno poslata na obdukciju - Oglasili se iz policije

Hronika

Drama u Surčinu: Trojica napadača pretukla muškaraca i na silu ga ubacili u vozilo

Region

VEĆ DVADESET DANA SE TRAGA ZA BALIJAGIĆEM: U potagu uključeni svi, meštani sa obe strane granice u STRAHU!

Region

RADNICI OBEZBEĐENJA PRETUKLI LOPOVE, PA IM TRAŽILI PARE: Zarobili ih, oteli im kola, na kraju završili u zatvoru umesto njih

Svet

OSTACI ŽENE PRONAĐENI U SEPTIČKOJ JAMI: Užas u Sloveniji - Sumnja se da je neko ubio i RASKOMADAO