ŠPANSKI PASOŠ PLATIO 12.000 EVRA: Crnogorac pao na aerodromu u Podgorici, dokumenta kupio na Kosmetu!

Službenici granične policije na aerodromu u Podgorici sprečili su pokušaj bekstva državljanina Crne Gore koji je sa falsifikovanim španskim dokumentima pokušao da se ukrca na let za Pariz.

Prilikom kontrole putnika na izlazu iz zemlje, policija je proverila osobu koja se identifikovala kao G. C. B., priloživši pasoš i ličnu kartu Kraljevine Španije. Međutim, detaljnom proverom i kriminalističkom obradom utvrđeno je da su dokumenta potpuni falsifikat, a da je reč o K. B. (64) iz Tuzi, državljaninu Crne Gore.

Uhapšeni je policiji priznao da je lažni identitet nabavio na teritoriji Kosova i Metohije, a za tu „uslugu“ je platio vrtoglavih 12.000 evra.

Protiv K. B. je podneta krivična prijava, a istraga će utvrditi sve okolnosti nabavke lažnih dokumenata kao i razloge zbog kojih je ovaj šezdesetčetvorogodišnjak pokušao da napusti zemlju pod tuđim imenom.

