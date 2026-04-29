'GDE SI, USTAŠO' Zoran Milanović ZAPREPASTIO, evo kom političaru se ovako obratio (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović boravio je u subotu u Starim Mikanovcima povodom Dana opštine, gde je pažnju privukla njegova neformalan i šaljiva razgovor sa Josipom Dabrom, jednim od istaknutih članova Domovinskog pokreta.

Kako prenosi RTL, njih dvojica su se sreli nakon zvaničnog dela sednice, kada je Milanović u prolazu, u šali, dobacio Dabri: "Gde si, ustašo?".

Dabro je potvrdio da je reč o šali i uzvratio u istom tonu, nadovezujući se na raniji Milanovićev govor u kojem je predsednik sebe opisao kao "zakopčanog domobrana".

- Biću zakopčan, neću reći domobran, ali u toj filozofiji ima nečega. Jer, ako te mangupi nateraju da se smucaš s njima okolo, da praviš gluposti i učestvuješ u plaćanju ceha koji su oni napravili, ostaćeš gole zadnjice - izjavio je Milanović za vreme sednice komentarišući odnos Evropske unije prema Ukrajini.

Autor: Iva Besarabić

