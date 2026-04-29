SILOVAO I SNIMAO DETE OD TRI GODINE: Horor u Skoplju! Uhapšen stariji muškarac (68)

Skopska policija je uhapsila 68-godišnaka osumnjičenog za silovanje deteta mlađeg od 15 godina i snimanje pornografskog materijala, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makeodnije.

Kako se navodi, policijski službenici Policijske uprave Skoplje su uhapsili S. Š. (68) iz Skoplja zbog osnova sumnje da je od 2023. prisiljavao maloletnika na seksualni odnos i da ga je zloupotebljavao za snimanje video materijala sa pornografskim sadržajem.

"Nakon obezbeđivanja celopupnog dokaznog materijala, Jedinica za nasilni kriminal - Odeljenje za krvne i seksualne delikte podnela je krivičnu prijavu protiv S. Š. po hitnom postupku, a sudija za prethodni postupak osumnjičenom je odredio pritvor od 30 dana", piše u saopštenju.

Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju saopštilo je da je izdalo je naredbu o sprovođenju istražnog postupka protiv jedne osobe zbog produženih krivičnih dela "silovanje deteta mlađeg od 15 godina" i "prikazivanje pornografskog materijala deteta".

Prema tom tužilaštvu, osumnjičeni je u periodu od 2023. do 27. aprila ove godine prisiljavao dete rođeno 2012. godine na seksualne odnose na raznim lokacijama i zloupotrebljavao ga da snima fotografije i video zapise pornografskog sadržaja.

Dodaje se da je deteru pretio da da će, ako nekome kaže, snimljene materijale pokazati drugim ljudima.

Autor: Iva Besarabić