DRAMA U BIH: Prinudno sleteo avion iz Slovačke, dve osobe povređene

Dvoje ljudi povređeno je kada je avion, koji je leteo iz Slovačke, morao prinudno da sleti na livadu u BiH!

Kako se navodi, u pitanju je privatni avion iz Slovačke, koji je danas, usled kvara, prinudno sleteo na platou Vlašića, javlja Istraga.ba.

Do sletanja je došlo oko 13.30 časova, a avion je, kako prikazuje flightradar24 poleteo direktno iz Slovačke jutros u 9:00 sati.

Kako navodi Israga, dvojica putnika zadobila su lakše povrede.

Privatni avion pripada Aeroklubu Prešov iz grada Prešov u Slovačkoj i prema nezvančnim saznanjima, koristi se za školovanje pilota.

Autor: S.M.