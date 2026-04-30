DRAMA U BIH: Prinudno sleteo avion iz Slovačke, dve osobe povređene

Dvoje ljudi povređeno je kada je avion, koji je leteo iz Slovačke, morao prinudno da sleti na livadu u BiH!
Kako se navodi, u pitanju je privatni avion iz Slovačke, koji je danas, usled kvara, prinudno sleteo na platou Vlašića, javlja Istraga.ba.
Do sletanja je došlo oko 13.30 časova, a avion je, kako prikazuje flightradar24 poleteo direktno iz Slovačke jutros u 9:00 sati.
Kako navodi Israga, dvojica putnika zadobila su lakše povrede.
Privatni avion pripada Aeroklubu Prešov iz grada Prešov u Slovačkoj i prema nezvančnim saznanjima, koristi se za školovanje pilota.
Autor: S.M.