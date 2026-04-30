Dodik nagrađen u SAD: Dobiće priznanje za politički uticaj

Bivšem predsedniku Republike Srpske i lideru SNSD, Miloradu Dodiku, biće uručena prestižna nagrada za liderstvo i zalaganje za demokratiju na američkom Univerzitetu Džadson.

Nagrada će Dodiku biti uručena tokom Foruma svetskih lidera 2026. godine "Zalaganje za demokratiju".

Dodik će nagradu dobiti kao priznanje njegovoj posvećenosti nacionalnom suverenitetu, demokratskim principima i hrabrosti potrebnoj za vođstvo usred složenih političkih i globalnih izazova.

Nagrada je ustanovljena kako bi se odala počast liderima koji pokazuju odlučnost, uverenje i spremnost da čvrsto stoje u odbrani demokratskih vrednosti.

Tokom godina, Forum svetskih lidera je prepoznao i ugostio izvanrednu grupu globalnih lidera čiji su životi i služba oblikovali istoriju, uključujući bivšeg predsednika SAD Džordža V. Buša, bivšeg britanskog premijera Tonija Blera, bivšeg sovjetskog lidera Mihaila Gorbačova, bivšeg predsednika Meksika Felipea Kalderona, Kondolizu Rajs, jordansku kraljicu Nur, ambasadorku Karolinu Kenedi, generala Dejvida Petreusa i druge istaknute državnike i međunarodne ličnosti.

U tekstu objavljenom na stranici Džadson Univerziteta navedena je uloga Milorada Dodika u političkom delovanju.

Nakon što je bio osmi predsednik Republike Srpske od 2022. do 2025. godine, a prethodno od 2010. do 2018. godine, kao i sedmi srpski član Predsedništva BiH od 2018. do 2022. godine,

Dodik je igrao značajnu ulogu u balkanskoj politici više od decenije. Njegovo liderstvo i iskustvo u suočavanju sa izazovima upravljanja, suvereniteta i međunarodnih odnosa nastavljaju da oblikuju političke razgovore širom regiona i šire.

- Forum svetskih lidera 2026. godine, na kojem učestvuje i Dodik, nudi studentima i članovima zajednice retku priliku da iz prve ruke čuju o složenosti balkanske i međunarodne politike. Ovaj događaj pruža važnu platformu učesnicima da steknu uvid u liderstvo, upravljanje i izazove sa kojima se suočavaju moderne nacije dok rade na izgradnji jakih ekonomija, stabilnih sistema vlasti i trajnih demokratskih institucija - rekao je predsednik Univerziteta Džadson, Džin Krum.

Univerzitet Džadson, smešten u Elginu, Ilinois. Hrišćanski je univerzitet liberalnih umetnosti koji nudi širok spektar osnovnih, master i profesionalnih programa za odrasle. Univerzitet je posvećen osposobljavanju studenata da postanu lideri u svojim izabranim oblastima kroz rigorozne akademske programe, iskustvo iz stvarnog sveta i snažan naglasak na hrišćanskim vrednostima.

Svetski forum lidera postoji da bi edukovao i ulagao u buduće lidere inspirišući promene i stvarajući nasleđe kroz istaknute globalne glasove koji dolaze u zajednicu Univerziteta Džadson. Forum pruža studentima i gostima priliku da se angažuju sa liderima čija iskustva oblikuju razgovore o liderstvu, međunarodnim odnosima i javnoj službi,prenosi RTRS.

Autor: S.M.