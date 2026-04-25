Miloš Vučević uputio saučešće Miloradu Dodiku povodom smrti majke

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević uputio je danas saučešće predsedniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Miloradu Dodiku povodom smrti njegove majke.

- Poštovani Milorade, povodom smrti majke, upućujem Tebi i Tvojoj porodici izraze najdubljeg saučešća. Neka počiva u miru - naveo je Vučević.

Ranije danas, predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće predsedniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Miloradu Dodiku, navodeći da je teško pronaći reči utehe u ovakvim trenucima. Vučić je u telegramu saučešća istakao da duboko saoseća sa Dodikom u njegovom bolu.

- Dragi prijatelju, duboko saosećam u Tvom bolu. Teško je naći reči utehe u ovim trenucima. Neka uspomena na nju bude večna uteha i snaga - naveo je Vučić.

U Banjaluci je u petak preminula majka predsednika SNSD Milorada Dodika. Vest je saopštio Dodik, koji se od majke Mire toplim i dirljivim rečima oprostio na platformi Iks.

