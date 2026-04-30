REKONSTRUKCIJA VLADE CRNE GORE VRRLO BRZO: Spajić potvrdio da je Jelena Borovinić Bojović kandidat za potpredsednicu

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug /Risto Bozovic ||

Premijer Crne Gore Milojko Spajić najavio je da će se rekonstrukcija Vlade dogoditi u najskorijem periodu, ističući da mu je kandidatura Jelene Borovinić Bojović za funkciju potpredsednice Vlade apsolutno prihvatljiva.

Spajić je, odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini Crne Gore, naglasio da o aktuelnoj predsednici Skupštine Glavnog grada i nekadašnjoj ministarki zdravlja ima visoko mišljenje.

Iako je potvrdio da je Borovinić Bojović, koja bi prema medijskim navodima trebalo da preuzme resor zdravstva, prihvatljivo rešenje u svakom trenutku, premijer je ostao uzdržan po pitanju tačnog datuma. On je poručio da će javnost o svim detaljima biti obaveštena onog trenutka kada proces bude finalizovan, uz napomenu da će se to dogoditi „vrlo brzo“.

Pored političkih promena, Spajić se tokom „Premijerskog sata“ osvrnuo i na goruće ekonomske probleme, obećavši da će država u najkraćem roku pronaći rešenje za otkup viškova mleka. Ova najava dolazi u trenutku kada se, prema podacima nadležnog ministarstva, nijedna kompanija još uvek nije prijavila na javni poziv za skladištenje i preradu tržišnih viškova, uprkos ponuđenim subvencijama.

Autor: D.S.

Region

SPAJIĆ ZABIJA NOŽ U LEĐA SRBIJI: Medojević reagovao posle sramne odluke premijera Crne Gore

Politika

Premijer Crne Gore Milojko Spajić: Nikakav problem nemam da glasam o rezoluciji o Srebrenici

Region

Spajić: Nemačka pokazuje duboko razumevanje za politiku i rezultate Crne Gore

Region

DIPLOMATSKI SKANDAL U PODGORICI: Bugarski predsednik napustio zgradu vlade zbog premijera Spajića?!

Region

'VEĆ JE NA PUTU KA CRNOJ GORI' Milojko Spajić o privođenju potpredsednika DPS-a u Beogradu: Ne podržavamo mešanje naših zvaničnika u unutrašnju politi

Region

SPAJIĆ PREDLAŽE DA SE STRADALI VOJNIK POSTHUMNO ODLIKUJE: Evo šta je rekao o požaru koji divlja u CG