REKONSTRUKCIJA VLADE CRNE GORE VRRLO BRZO: Spajić potvrdio da je Jelena Borovinić Bojović kandidat za potpredsednicu

Premijer Crne Gore Milojko Spajić najavio je da će se rekonstrukcija Vlade dogoditi u najskorijem periodu, ističući da mu je kandidatura Jelene Borovinić Bojović za funkciju potpredsednice Vlade apsolutno prihvatljiva.

Spajić je, odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini Crne Gore, naglasio da o aktuelnoj predsednici Skupštine Glavnog grada i nekadašnjoj ministarki zdravlja ima visoko mišljenje.

Iako je potvrdio da je Borovinić Bojović, koja bi prema medijskim navodima trebalo da preuzme resor zdravstva, prihvatljivo rešenje u svakom trenutku, premijer je ostao uzdržan po pitanju tačnog datuma. On je poručio da će javnost o svim detaljima biti obaveštena onog trenutka kada proces bude finalizovan, uz napomenu da će se to dogoditi „vrlo brzo“.

Pored političkih promena, Spajić se tokom „Premijerskog sata“ osvrnuo i na goruće ekonomske probleme, obećavši da će država u najkraćem roku pronaći rešenje za otkup viškova mleka. Ova najava dolazi u trenutku kada se, prema podacima nadležnog ministarstva, nijedna kompanija još uvek nije prijavila na javni poziv za skladištenje i preradu tržišnih viškova, uprkos ponuđenim subvencijama.

