ŠOK U HRVATSKOJ Crnogorac autom gurao auto drugog Crnogorca na A1, preti im do 5 godina zatvora

Splitsko-dalmatinska policija privela je dvojicu Crnogoraca zbog opasne vožnje na autoputu A1, gde je sinoć jedan od njih, dok je vozio, gurao drugo vozilo u kojem se nalazio njegov sunarodnik.

Dvojicu Crnogoraca u automobilima sa holandskim registracijama u sredu uveče, pre izlaza Zagvozd u pravcu Dubrovnika, primetili su patrolni službenici HAC-a, koji su zaustavili dva automobila i odmah prijavili slučaj policiji.

Službenici Granične policijske stanice Imotski ubrzo su stigli na lice mesta i u oba automobila zatekli crnogorske državljane, dok su u jednom od vozila bila dva putnika.

Utvrđeno je da su se vozila kretala autoputem A1 iz pravca Zagreba prema Dubrovniku, pri čemu je vozač jednog vozila gurao drugo vozilo. Time su ugrozili bezbednost drumskog saobraćaja i izazvali opasnost velikih razmera po život ili telo, kao i po imovinu. Pojedinci su uhapšeni, a u toku je krivična istraga, saopštila je policija.

Osumnjičeni dvojac je priveden u Policijskoj stanici granične policije Imotski, a kako se saznaje, danas će, uz krivičnu prijavu zbog sumnje na ugrožavanje saobraćaja, biti predati nadzorniku pritvora.

Prema Krivičnom zakoniku, krivično delo ugrožavanja saobraćaja opasnom radnjom ili sredstvom može se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

Autor: S.M.