Uhapšen muškarac koji je ubio ženu u Omladinskih radnih brigada: Poznato šta se desilo sa ćerkom (5)

Nakon intenzivne policijske potrage, na Darivi je uhapšen Tarik Prusac, osumnjičen da je ubio svoju bivšu suprugu i ranio njenog brata, te nakon toga odveo njihovu petogodišnju ćerku.

- U 16.15 sati Policijskoj upravi Novi Grad je prijavljena upotreba vatrenog oružja u naselju Dobrinja, ulica Omladinskih radnih brigada. Lekar Hitne pomoći je u 16.30 sati konstatovao smrt žene u dobi od 41 godine.

U 19.15 sati, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS lišili su slobode muškarca T.P. (49) zbog osnova sumnje da je počinio krivično delo Ubistvo. 49-godišnjak je lišen slobode na području opštine Stari Grad.

Dete koje je počinilac poveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog dela je pronađeno nepovređeno i trenutno se o detetu brinu stručnjaci – potvrđeno je iz MUP-a KS.

Uviđaj, kojim rukovodi dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, još uvek je u toku.

Autor: Marija Radić