Veliki požar u Zagrebu: Nebo je naglo promenilo boju...

Veliki požar na istoku Zagreba: "Nebo je naglo promenilo boju..." U popodnevnim satima u petak izbio je veliki požar na istoku Zagreba.

"Vidi se gust dim nad gradom, nebo je naglo promenilo boju", preneo je portal 24sata.

Na drugoj strani, Večernji list prenosi da su građani javili kako se na Slavonskoj aveniji 56A vidi gust crni dim.

Policija je potvrdila da je primila dojavu da gori plastika na otvorenom. Nadležni iz policije navode da je patrolu na terenu dočekala lokalna vatrogasna ekipa.

Autor: Marija Radić