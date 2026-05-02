U Crnoj Gori zbog ovog saobraćajnog prekršaja možete i u ZATVOR: Juče uhapšena i devojka, evo šta je uradila

Crnogorska policija juče je uhapsila čak pet osoba zbog bahate vožnje!

Kako se navodi u saopštenju, na auto-putu “Princeza Ksenija” su kontrolisana i sankcionisana tri vozača iz Podgorice zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine.

Policija navodi da je zaustavila A.I. (26) koji je upravljao vozilom brzinom od 189 km/h, H.A. (19) koji se kretao se brzinom od 186 km/h, i G.M. (27) koja je upravljala vozilom brzinom od 183 km/h, na deonici puta gde je ograničenje 100 km/h.

"Na putnom pravcu Podgorica – Danilovgrad sankcionisana su dva vozača iz Nikšića zbog počinjenih težih prekršaja: H.C. (35) koji je upravljao vozilom brzinom od 169 km/h na delu puta gde je maksimalna dozvoljena brzina ograničena na 80 km/h, a testiranjem je utvrđeno i da je vozio pod dejstvom alkohola u organizmu, kao i M.J. (19) koji je upravljao vozilom brzinom od 181 km/h na istoj deonici puta", navode iz policije.

Kako se ističe, službenici Mobilne jedinice saobraćajne policije će tokom vikenda biti pojačano prisutni na svim putnim pravcima u cilju kontrole saobraćaja, sprečavanja najtežih prekršaja i podizanja ukupnog nivoa bezbednosti na putevima.

