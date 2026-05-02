ŽENU VEZAO LEPLJIVOM TRAKOM, PA OTEO ĆERKU (5)! Otkriveni uznemirujući detalji UBISTVA u Sarajevu: Krenula za detetom, a on je UPUCAO u stomak

T.P., osumnjičeni za ubistvo supruge E.G.P., predat je danas u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo.

On će u zakonskom roku biti ispitan u Tužilaštvu KS nakon čega će biti predloženo određivanje jednomesečnog pritvora. Danas se očekuju i nalazi obdukcije koji će pokazati da li je osumnjičeni pre upotrebe vatrenog oružja i pretukao suprugu.

Nakon što je u petak posle podne ubio majku svog deteta, petogodišnju ćerku je sa sobom poveo sa Dobrinje na Baščaršiju.

Usledila je opsežna policijska potraga, a lociran je i uhapšen nekoliko sati kasnije u ćevabdžinici. Dete je pronađeno nepovređeno.

- On se sumnjiči da je juče u večernjim satima došao pred stan 41-godišnjakinje na Dobrinji. Po njenom izlasku iz stana, osumnjičeni je nasrnuo na nju, pretio joj pištoljem te je počeo da je udara, potom je vezao lepljivom trakom, nakon čega je stan napustio s detetom. Oštećena je, kako bi spasila dete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega je ispalio jedan hitac u stomak i na mestu je usmrtio - saopšteno je iz Tužilaštva KS.

Bili u procesu razvoda

Naime, oni su bili u procesu razvoda, a osumnjičeni je zbog verbalnih pretnji i uhođenja od februara ove godine imao meru zabrane koju je sinoć prekršio te iz vatrenog oružja usmrtio majku svog deteta.

On je u proteklom periodu nastavio da uznemirava suprugu zbog čega je u aprilu podnela novu prijavu protiv njega.

U izvršenju krivičnog dela osumnjičeni je koristio službeni pištolj s obzirom da je zaposlen u zaštitarskoj agenciji.

Autor: Iva Besarabić