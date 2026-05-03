Prevrnuo se čamac na Skadarskom jezeru: Stradao muškarac, ima povređenih i nestalih

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Muškarac star oko 40 godina stradao je u u subotu uveče u nesreći na Skadarskom jezeru nakon prevrtanja čamca u Plavničkom kanalu, prenose crnogorski mediji.

U izveštaju lokalne policijske uprave (PU) navodi se da je druga osoba koja je bila u čamcu povređena, a za trećom se traga, prenosi podgoričke Vijesti.

"Došlo je do nezgode, do prevrtanja čamca. Prema dosadašnjim informacijama, jedno lice je smrtno stradalo, jedno je zadobilo povrede i javilo se u Urgentni centar KBC, dok se za trećom osobom traga. Uviđaj je u toku. Uzrok smrti je za sada nepoznat", saopšteno je iz PU i potvrđeno da je o ovoj nesreći obavešten nadležni tužilac.

ZLOČIN KOJI JE ZAVIO SRBIJU U CRNO! Tri godine od masovnog ubistva u 'Ribnikaru': Dečak ubica u ustanovi, roditeljima se još sudi, BOL NE JENJAVA

