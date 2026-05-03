UBIO ROĐENOG BRATA, A ONDA JE ISPLIVALA NJIHOVA STRAŠNA PROŠLOST: Posle zločina u Tuzli otkriveni šok detalji o Eldinu i Elvisu

Elvis S. (44) iz Tuzle, koji je uhapšen jutros pod sumnjom da je u naselju Miladije sinoć ubio svog brata Eldina, od ranije je poznat policiji po nasilničkom ponašanju i prodaji droge.

Podsetimo, u tuzlanskom naselju Miladije sinoć se odvijala porodična drama u kojoj je Elvis S. (44) iz istog naselja, kako se sumnja, teško ranio svoga brata Eldina S. (40).

Četrdesetogodišnji muškarac je veoma brzo podlegao povredama, dok se napadač dao u beg, ali je nekoliko sati kasnije uhapšen.

Izvor blizak istrazi je rekao da su obojica od ranije poznata po počinjenju krivičnih dela. A prema dostupnim informacijama, obojica su bili uhapšeni 2011. godine zbog prodaje droge.

Prema navodima Klixa, Elvis S. se pre dve godine našao u fokusu tuzlanske javnosti, a nakon što je boravkom na privremenom dopustu iz zatvora pijan pretio policiji i ugrožavao građane.

On je tada iz automobila marke "Ford" prvenstveno ispalio nekoliko hitaca, nakon čega je nastavio divljanje po putu, a tom prilikom je oštetio nekoliko vozila.

Na kraju se zaustavio na jednoj benzinskoj pumpi u Miladijama i peške se dao u beg.

U nadi da će umaći policiji, on je ušao u nepristupačan predeo naselja, koji je sav u korovu, međutim lociran je i uhapšen.

Policijski službenici su ga iz jednog kombija, bez odeće, prebacili u drugo vozilo.

Autor: Marija Radić