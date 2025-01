OVO JE KUĆA MONSTRUMA SA CETINJA: Ubio 12 ljudi, među njima dvoje DECE - Komšije u šoku nakon masakra

Monstrum iz Cetinja, Aco Martinović koji je u masakru ubio 12 ljudi, pa sebe od ranije je bio poznat policiji po nasilničkom ponašanju ali komšije kažu da sa njim nisu imali probleme.

"On se nije svađao ni sa kim iz komšiluka. Bio je miran, pošten i povučen. Šta se to desilo juče, niko ne zna. Da li je kriv alkohol ili nešto drugo to nikad nećemo saznati", kaže jedan od prvih komšija za agenciju RINA.

On dodaje da je Martinović bio vrhunski majstor auto-lakirer i da nije bio oženjen.

Takođe, ispred Martinovićeve kuće nalaze se jake policijske snage koje obezbeđuju mesto uviđaja.

Podsetimo, sve je počelo u prepodnevnim časovima prvog dana Nove 2025. godine. Kako je otkrio v.d. direktora Uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović, Aco Martinović je sa prijateljima i kumovima pio u kafani "Velestovo" koja se nalazi blizu Sportskog centra na samom ulazu u Cetinje.

Tu je usmrtio četiri osobe nakon čega je nastavio svoj krvavi pir na još tri lokacije u gradu gde je usmrtio još najmanje sedam osoba, među kojima su tri žene i dva dečaka, dva rođena brata starosti 10 i 13 godina. Ubio je vlasnika kafane Mirka V, kao i njegovu maloletnu decu.

Crnogorski mediji objavili su da, prema preliminarnim informacijama, Aco Martinović nije povezan sa kriminalnim grupama u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore proglasila je trodnevnu žalost od danas na teritoriji cele države, otkazani su svi koncerti i sve najavljene manifestacije.

Autor: Iva Besarabić