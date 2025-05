'NAŠA ZAJEDNICA JE TOTALNO UGROŽENA I MORAMO DA JE BRANIMO' Ministar Bratina o nastavku Kurtijevog terora: On je vladajući terorista, od njega nas nažalost više ništa ne čudi

Premijer Kosova u tehničkom mandatu Aljbin Kurti saopštio je juče da je posle akcije kosovske policije i preuzimanja JKP „Vodovod Ibar“ u Zubinom potoku, ta institucija pod kontrolom kosovskog preduzeća za vodosnabdevanje „Mitrovica“.

„Vodovod u Zubinom Potoku sada je pod kontrolom i upravom našeg javnog preduzeća, Regionalnog preduzeća za vodosnabdevanje „Mitrovica“. Voda je kritičan resurs svake zemlje, to snabdevanje predstavlja osnovno pravo svakog građanina, a sada će se o tome odgovorno brinuti institucije Republike Kosovo“, napisao je Kurti na Fejsbuku.

Ministar informisanja Boris Bratina kaže da je Kurtijeva igra u tome, da se sve ostvaruje preko traljavih izbora koji se drže za 3 odsto.

- Nelegitimna vlast na svaki način. Problem je u tome što to neko dozvoljava. Ili bi se srpska zajednica branila, Albanci napadali... Imate provajdere koji sve provode, još od bombnardovanja. I onda sve što se događa, dešava se zato...Eulex dođe kada snimi nešto... Bolje da nam ne dolazi - rekao je Bratina.

KiM je problem Nemačke i SAD, napomenuo je on.

- Imamo totalno ćutanje... Dakle, podržavanje toga što Kurti radi., Ne možete vi da upadnete u Vodovod. Naša zajednica je totalno ugrožena. Mi tamo živimo kao i Albanci, i ne bi bilo problema da nema tih koji stalno potpiruju nemire - dodao je Bratina.

Ja sam stalno upozoravao na napade na zajednicu, kaže Bratina.

- Zamislite sad, to će da bude nešto strašno, sve će se poremetiti, ovde je svaki dan postao Vidovdan... Ja ga ipak ne bih sitnio za sitna uviđanja, ali moramo da zaštitimo zajednicu - rekao je potom Bratina.

Oni samo krenu preko mosta, i onda to nisu simpatična dobacivanja, ona vulgarna... Napadnuto je mnogo više sarijih žena nego devojaka, dodaje Bratina.

- Tači je varijanta koju rola Grenel... On bi navodno bio raspoložen za ponovnu priču po razgraničenju... Kurti obavlja posao koji može da obavi. Ja ne mogu da kažem nikome da treba da sarađujemo sa Tačijem, zvali su ga Zmija, trovao je ljude. Tači je porastao, to nije nikakav UČK borac, on sada traži drugu šansu u životu, i ako mu se poklope karte, amerikanci će mu je dati. Kurti je vladajući teorista. Ne treba više ničemu da se čudimo - naveo je Bratina.

- Na KiM mora da dođe do zamene nižih službenika, da tu dođu tolerantniji ljudi, mi smo sa Eulexom samo izgubili - dodao je ministar.

Autor: D.B.