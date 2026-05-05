TEŠKA NESREĆA KOD PRNJAVORA: U saobraćajki poginuo vozač pežoa

Vozač G.T. iz Prnjavorapoginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak, 4. maja, oko 20:55 časova u mestu Potočani kod Prnjavora, kada je putničko vozilo sletelo sa kolovoza.

Prema informacijama iz banjalučke Policijske uprave, u nesreći je učestvovalo lice inicijala G.T. iz Prnjavora, koje je upravljalo pežoom i koje je preminulo na licu mesta.

Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor izvršili su uviđaj, a o svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio obdukciju tela stradalog u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

Autor: Marija Radić