UMRO I DRUGI SIN POZNATE INFLUENSERKE Oglasila se: Suočavam se sa nezamislivom tugom

B. M., blogerka iz Banjaluke, na društvenim mrežama podelila je najbolniju vest, da je, nakon što je ostala bez prvenca, umro i njen drugi sin.

B. M. i njen muž pre dve godine izgubili su i svog pvog sina (12), koji se borio sa genetskim oboljenjem, Paelizeus Merzbacher.

Njenu objavu prenosimo u celosti.

Dragi svi,

Moj sin Maksim je preminuo.

Po drugi put, suočavamo se s nezamislivom tugom.

Verujem da ćete razumeti našu potrebu da prethodne dane provedemo u krugu najbližih, u tišini i bez javnog oglašavanja. Međutim, postalo je sve teže i osetljivije komunicirati s ljudima koji nisu bili upoznati s onim što se dogodilo. Zato je ovo obraćanje, koliko god teško bilo, postalo neophodno – iz privatnih, ali i poslovnih razloga.

Zbog toga, izvinjavam se svima koji za Maksimov odlazak saznaju na ovaj način.

Želim vam saopštiti da se u narednom periodu povlačim iz javnog prostora. Sve moje aktivnosti – objave, snimanja, saradnje i dogovoreni projekti, biće zaustavljeni, odgođeni ili prolongirani do daljnjeg.

Svim saradnicima, klijentima i partnerima unapred zahvaljujem na razumijevanju, strpljenju i obzirnosti.

Moram reći da mi je jako teško naći ispravan i prikladan način da napišem ono što sledi, ali osećam odgovornost da to učinim jasno i dostojanstveno, pre svega zbog ljudi koji su deo mog tima i čiji rad ne sme stati zbog mog povlačenja.

Dakle, u narednom periodu neću lično promovisati, predstavljati niti objavljivati sadržaj vezan za svoj modni brend. Ipak, osnovni organizacioni deo posla nastaviće da funkcioniše bez mog javnog prisustva. Moj tim će preuzeti tehničke i logističke obaveze, pa će artikli, uključujući i novu kolekciju, biti dostupni putem zvaničnog web shopa.

Za sve vaše upite i komentare, moji dragi saradnici stoje vam na raspolaganju, na čelu s administratorkom profila Jelenom, koja je i do sada bila zadužena za korespondenciju.

Molim vas da ovu informaciju razumete isključivo kao organizaciono obaveštenje, a ne kao nastavak uobičajene komunikacije.

Hvala vam na tišini, pažnji, razumijevanju i poštovanju privatnosti moje porodice u ovom periodu.

Posebno hvala svima koji su mi se javili, poslali poruku, ljubav i podršku. U ovom trenutku nisam u mogućnosti da odgovaram, ali svaka vaša riječ je primljena s velikom zahvalnošću“.

Autor: A.A.