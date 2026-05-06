AUTOMOBIL UNIŠTEN, MOTORI ZAPALJENI: Teška saobraćajna nesreća kod Podgorice, jezivi prizori na putu (VIDEO)

Saobraćajna nezgoda dogodila se večeras na izlazu iz Podgorice, na magistralnom putu prema Cetinju, iznad Farmaka, pri čemu ima povređenih, a na terenu interveniše hitna pomoć.

Prema informacijama sa lica mesta, u udesu su učestvovala dva motora i jedan automobil, a na motorima je izbio požar, dok je vozilo pretrpelo veću materijalnu štetu.

Zbog nezgode su formirane velike kolone u oba pravca, a saobraćaj je otežan i na alternativnom pravcu preko Donjih Kokota i Farmaka, kojim su vozači pokušali da zaobiđu mesto nesreće.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzrocima udesa.

Autor: Marija Radić