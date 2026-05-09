HAOS ISPRED KANCELARIJE EDIJA RAME: Leteli Molotovljevi kokteli i suzavci, ulice blokirane (VIDEO)

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/Vlasov Sulaj ||

Na protestu opozicije koji je održan u Tirani izbili su sukobi demonstranata i policije, prenose albanski mediji.

Ispred kancelarije albanskog premijera Edija Rame učesnici protesta, koji organizuje Demokratska partija predvođena liderom Saljijem Berišom, zahtevali su Raminu ostavku.

Nakon što su završili svoje govore ispred zgrade kabineta premijera, demonstranti su se uputili ka albanskom Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali su ih zaustavile brojne policijske snage koje su blokirale prolaz i koristile vodene topove da rasteraju gomilu.

Kao odgovor, demonstranti su bacali Molotovljeve koktele, dok su policajci intervenisali i suzavcem i vodenim topovima kako bi rasterali okupljene.

Prema albanskim medijima nekoliko glavnih ulica u Tirani je sinoć bilo blokirano zbog dešavanja na protestima.

Autor: D.Bošković

