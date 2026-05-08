LETELI MOLOTOVLJEVI KOKTELI: Sukobi demonstranata i policije na protestu opozicije u Tirani

Na protestu opozicije koji je održan večeras u Tirani došlI je do sukoba demonstranata i policije, prenose albanski mediji.

Ispred kancelarije albanskog premijera Edija Rame učesnici protesta, koji organizuje Demokratska partija predvođena liderom Saljijem Berišom, zahtevali su Raminu ostavku, prenosi A2CNN.

Nakon što su završili svoje govore ispred zgrade kabineta premijera, demonstranti su se uputili ka albanskom Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali su ih zaustavile brojne policijske snage koje su blokirale prolaz i koristile vodene topove da rasteraju gomilu.

Kao odgovor, demonstranti su bacali Molotovljeve koktele, dok su policajci intervenisali i suzavcem i vodenim topovima kako bi rasterali okupljene i stavili situaciju pod kontrolu, navodi A2CNN.

Prema albanskim medijima nekoliko glavnih ulica u Tirani je blokirano zbog dešavanja na protestima, dok za sada nema zvaničnih izveštaja o povređenima.

