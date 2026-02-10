AKTUELNO

Svet

HAOS U TIRANI: Sukob demonstranata i policije na protestu, bacani Molotovljevi kokteli (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Hameraldi Agolli ||

Šest policajaca povređeno je danas u sukobu sa demonstrantima tokom protesta u centru Tirane na koji je pozvala opozicija tražeći ostavku vicepremijerke Belinde Baluku zbog navodne kroupcije, a okupljeni građani bacali su Molotovljeve koktele na zgradu vlade Albanije.

Demonstranti su se, prenosi Juronjuz Albanija, najpre okupili ispred zgrade Vlade, gde su, nakon obraćanja predsednika Demokratske partije Saljija Beriše, pojedini učesnici bacali molotovljeve koktele i vatromet ka objektu.

Foto: Tanjug AP/Hameraldi Agolli

Policija je intervenisala upotrebom vodenih topova kako bi rasturila okupljene, uz pozive da se deca udalje sa skupa.

Posle kraćih sukoba i pokušaja uklanjanja metalnih ograda, protest se premestio ispred albanskog parlamenta, gde je došlo do novih incidenata.

Demonstranti su bacali molotovljeve koktele i baklje, izazvavši požar i nove sukobe sa policijom, a jedno vozilo je zapaljeno.

Ministarka unutrašnjih poslova Albana Kočiu navela je na društvenim mrežama da je pravo na protest "ponovo narušila grupa koja je izabrala silu umesto reči", ocenivši da nasilje nikada ne može biti sredstvo i da nijedna agenda ne opravdava njegovu upotrebu.

Autor: Marija Radić

