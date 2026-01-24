Tenzije i haos ispred zgrade vlade u Tirani: Demonstranti bacili Molotovljeve koktele na policiju nakon obraćanja Beriše (VIDEO)

Tokom protesta ispred sedišta albanske vlade u Tirani koje je organizovala Demokratska partija (DP) došlo je do nereda nakon obraćanja lidera stranke Salija Beriše, a nekoliko demonstranata bacilo je molotovljeve koktele prema zgradi Vlade i policijskom kordonu, prenosi Juronjuz.

Trojici policajaca ukazana je lekarska pomoć.

Policijske snage intervenisale su koristeći vodeni top i suzavac kako bi rasterale demonstrante.

Demonstranti su se zatim sukobili sa policijom ispred zgrade Parlamenta, pokušavajući da probiju kordon i gađajući policajce kamenjem, nakon čega je policija upotrebila suzavac.

Tokom protesta opozicije došlo je i do fizičkog sukoba između poslanika DP-a Besarta Džaferija i policije, nakon što je Džaferi pokušao da spreči hapšenje nekoliko demonstranata.

Lider Demokratske partije Sali Beriša izjavio je da su demokrate sada na poslednjem kilometru ka pobedi i da ih ništa neće zaustaviti. On je naglasio da je politička borba opozicije bila "duga i teška, ali ključna za odbranu pluralizma".

Beriša je dodao da su mediji pod kontrolom vlasti pokušali da sakriju njegovu poruku, ali da ona "i dalje odjekuje u svakom domu Albanaca".

On je istakao da je opozicija tokom godina suočena sa nasiljem i represijom, ali da je uspela da postane "snažnija nego ikada".

