KRVAVA DRAMA U ČAČKU! Muškarac izboden u hodniku zgrade: Očevici zatekli jeziv prizor, policija na licu mesta

Tokom večernjih sati u čačanskom naselju Avenija u Bulevaru Vuka Karadžića u jednoj stambenoj zgradi, došlo je do incidenta u kom je izboden državljanin Uzbekistana.

- Nije poznato da li se potukla grupa mladića ili je muškarca napao pojedinac. Zatekao nas je užasan prizor u ulazu, krvi je bilo svuda. Muškarac je zadobio teške telesne povrede usled napada nožem. Vozilom Hitne pomoći prevezen je u bolnicu - kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Tačan stepen povreda državljanina Uzbekistana za sada nije poznat.

U stanu u prizemlju zgrade u kojoj se desio incident žive četiri državljanina Uzbekistana, a njih trenutno ispituje policija.

Čeka se da na lice mesta stigne i prevodilac.

Policija je obavila uviđaj, a sve okolnosti pod kojima je došlo do incidenta biće poznate nakon istrage.

Autor: Iva Besarabić