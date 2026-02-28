AKTUELNO

Svet

Protest opozicije u Tirani: Sukobi sa policijom, zapaljena vila Envera Hodže

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Hameraldi Agolli ||

U Tirani su večeras, nešto posle 18 časova, počeli protesti protiv vlade Edija Rame koji su prerasli u nasilje, nakon što su se demonstranti sukobili sa policijom, bacali Molotovljeve koktele i druge zapaljive predmete.

Jedan od napada bio je usmeren i na vilu nekadašnjeg komunističkog lidera Envera Hodže, koja je u jednom delu zapaljena, navode albanski mediji.

Policija je odgovorila suzavcem, vodenim topovima u pokušaju da rastera masu iz centralnih ulica Tirane, prenosi albanski Top čenel.

Foto: Tanjug AP/Hameraldi Agolli

Opozicija, predvođena Demokratskom strankom, zahteva ostavku premijera Edija Rame i njegove vlade, zbog široko rasprostranjenih optužbi za korupciju i zloupotrebu državnih resursa.

pročitajte još

Iranski mediji tvrde: Ajatolah Ali Hamnei je živ i komanduje iz ratne sobe

Autor: Pink.rs

#Albanija

#Opozicija

#Politika

#Protest

#Tirana

POVEZANE VESTI

Region

Njih Rama odvali od batina svaki put, a EU ćuti - Divljanje isped vlade Albanije, policija ih razbila: Zapad okrenuo glavu (FOTO+VIDEO)

Svet

HAOS U TIRANI: Sukob demonstranata i policije na protestu, bacani Molotovljevi kokteli (FOTO)

Svet

Haos u Tirani: Policija se sukobila sa demonstrantima koji traže ostavku albanske vlade (VIDEO)

Region

Tenzije i haos ispred zgrade vlade u Tirani: Demonstranti bacili Molotovljeve koktele na policiju nakon obraćanja Beriše (VIDEO)

Društvo

KAKO JE NASTAO MOLOTOVLJEV KOKTEL? Ime dobio kao pogrdna referenca na sovjetskog ministra zbog njegove GROZNE IZJAVE: Finci su njime uništili stotine

Politika

Pukao protest pre nego što je i počeo! Mali broj ljudi u Čačku - lažni ekolozi doživeli još jedan debakl