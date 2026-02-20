Haos u Tirani: Policija se sukobila sa demonstrantima koji traže ostavku albanske vlade (VIDEO)

Policija u Tirani koristila je danas suzavac i vodene topove u sukobima sa demonstrantima koji su zahtevali ostavku albanske vlade nakon optužbi za korupciju protiv zamenice premijera Belinde Baluku.

Demonstranti su bacali molotovljeve koktele i vatromet na kancelariju premijera Edija Rame, a policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima, preneo je Rojters.

Hiljade pristalica opozicione Demokratske partije skandirale su "Rama, odlazi" i "Rama u zatvor", noseći albanske i partijske zastave.

"Ediju Rami su dani odbrojani", rekao je lider Demokratske partije Salji Beriša.

Političke tenzije u Albaniji eskalirale su od decembra nakon što je specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Ramine zamenice, Belinde Baluku, zbog navodnog mešanja u javne tendere za velike infrastrukturne projekte i favorizovanja određenih kompanija.

Baluku poriče te optužbe.

Sud za borbu protiv korupcije suspendovao je Baluku sa funkcije, a Specijalno tužilaštvo zaduženo za borbu protiv korupcije zahtevalo je od parlamenta da joj ukine imunitet kako bi se omogućilo njeno hapšenje.

Ramina Socijalistička partija, koja je prošle godine obezbedila četvrti uzastopni mandat, ima parlamentarnu većinu i nije jasno da li će i kada skupština ukinuti imunitetBaluku koja je takođe bila ministarka infrastrukture i bliski je saveznik premijera.

Protestuesit ‘breshëri’ fishekzjarrësh ndaj policisë pic.twitter.com/uvARPYFnOc — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) 20. фебруар 2026.

Rama se žalio na prekoračenje pravosuđa, posebno u vezi sa pritvorima.

Albanija ima za cilj da se pridruži Evropskoj uniji do 2030. godine, ali Brisel navodi da Tirana mora da učini više u borbi protiv kriminala i korupcije.

Autor: Marija Radić