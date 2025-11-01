PROTESTI U ITALIJI: Policija koristila vodene topove da spreči sukob antifašista i desnice

Italijanska policija danas je upotrebila vodene topove kako bi sprečila učesnike antifašističkog marša da priđu skupu aktivista krajnje desnice u gradu Kaljari, a tri demonstranta su uhapšena.

Antifašistički miting organizovan je pozivima preko društvenih mreža, nakon što su se raširile informacije o dolasku desničara iz cele južne Italije u taj grad, prenela je televitzija RAI.

Učesnici antifašističkog marša su iz centra Kaljarija krenuli u pravcu policije, u nameri da dođu do pripadnika krajnje desnice.

Oni su probili policijski kordon i u tom trenutku, policija je upotrebila vodene topove kako bi ih zaustavila, a trojica demonstranatasu privedena.

“Kaljari je naš i pripada nama”, vikali su mladići koji su mahali crnim zastavama, prenosi RAI.

Grupa od oko 150 pripadnika ekstremne desnice, okružena policajcima, nosila je transparent “Moja kuća nije tvoja kuća. Evropa će biti slobodna”.

Autor: A.A.