Pojavila se opasna riba u Crnoj Gori: Otrovnija od cijanida, dovodi do smrti (FOTO)

Opasna riba srebrnopruga napuhača uočena je na Crnogorskom primorju.

Iz Instituta za biologiju mora istakli su da na Crnogorskom primorju već ima nekoliko prijavljenih ulova srebrnopruge napuhače (riba balon), čija konzumacija dovodi do teških zdravstvenih tegoba, a ponekad i do smrti.

Šta je riba napuhača?

Ribe napuhače veoba su otrovne za ljude, jer u unutrašnjim organima sadrže otrov tetrodotoksin, termostabilan toksin koji se ne razgrađuje kuvanjem.

U Jadranu su uočene četverozupka, srebrnoobrazna napuhača i okeanska napuhača.

Poslednji ulov srebrnoprugaste napuhače prijavljen je početkom marta meseca, i to ispred Petrovca, rekli su listu "Dan" iz Instituta za biologiju mora.

Kako su crnogorski mediji pisali, ranije tokom marta meseca ove godine na dve lokacije u Jadranu ulovljena je opasna riba, koja u mišićima, polnim žlezdama, jetri, pa i koži, sadrži otrov tetrodotoksin.

Otrov ovih riba nekoliko stotina puta je jači od cijanida.

Nadležni savetuju ribolovcima da, ukoliko ulove ovu ribu, pažljivo rukuju sa njom i ukoliko su u mogućnosti, izbegavaju direktan kontakt.

Autor: A.A.