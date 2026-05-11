Svih 13 policajaca optuženih za požar u diskoteci u Kočanima negiralo krivicu

Nijedan od 13 policijskih službenika optuženih u slučaju požara u diskoteci "Puls" u mestu Kočani u Severnj Makedoniji, u kojem je poginulo više od 60 osoba, nije danas priznao krivicu na početku suđenja pred Osnovnim krivičnim sudom u Skoplju.

Nakon izjašnjavanja optuženih o krivici, sudski postupak se nastavlja izvođenjem dokaza koje su predložili tužilaštvo i odbrana.

Jedan od najtežih slučajeva koji je potresao javnost u Severnoj Makedoniji izaziva veliko interesovanje, a suđenje prate i porodice stradalih, koje očekuju da postupak utvrdi eventualnu institucionalnu odgovornost za požar u Kočanima, prenosi makedonski portal TRN.

Prema navodima u predmetu, okrivljeni su 16. marta bili na dužnosti, ali su bili angažovani i u diskoteci. Kritične noći kada je izbio požar, policajci nisu ni zaustavili zabavu niti sprečili aktiviranje pirotehnike.

Prema navodima optužnice, policajci se terete za teška dela protiv opšte sigurnosti i nesavesno vršenje službe, zbog sumnje da su propustima i nepostupanjem omogućili da diskoteka nastavi rad uprkos ranije utvrđenim bezbednosnim nedostacima.

Tužilaštvo tvrdi da su postojali ozbiljni propusti u kontroli objekta, sprovođenju bezbednosnih procedura i postupanju nadležnih institucija, što je, prema navodima istrage, doprinelo tragediji u kojoj je poginulo više osoba, dok je više desetina ljudi povređeno.

Tužilaštvo u sudskom postupku zastupa tužiteljka Spasenka Andonova iz Tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju.

U požar u diskoteci "Puls" u Kočanima 16. marta 2025. godine stradale su 63 osobe dok je oko 200 povređeno.

Uzrok nesreće bio je izbijanje vatre nakon što su iskre pirotehničkih sredstava zahvatile lako zapaljiv tavan objekta, što je dovelo do brzog širenja plamena.

Nakon požara uhapšene su osobe koje su učestvovale u organizaciji koncerta tokom kojeg se požar dogodio.

Autor: S.M.