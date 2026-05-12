Stravično nevreme pogodilo Hrvatsku, haos u Zagrebu: Pao sneg, temperatura drastično pala (FOTO)

Snažno nevreme zahvatilo je sever Hrvatske, javlja Jutarnji list. Olujan vetar je u Zagrebu rušio stabla, oštetio krovove kuća, te izazvao brojne intervencije žurnih službi, saopštila je Uprava Civilne zaštite MUP-a, navodeći da je u Zagrebu jedna osoba lakše povređena nakon pada grane. Na više lokacija pao je i sneg.

Najviše dojava stiglo je iz centra Zagreba, posebno s područja Tuškanca, gde je jedna osoba lakše povređena nakon pada grane, navela je Civilna zaštita, koja građanima preporučuje povećan oprez u saobraćaju, izbegavanje kretanja i parkiranja ispod stabala, te praćenje uputstava nadležnih službi.

Na području Zagreba i Zagrebačke županije Županijski centar 112 Zagreb primio je oko 250 poziva građana zbog srušenih stabala na saobraćajnicama i električnim vodovima, oštećenih i odnesenih krovova kuća, stambenih i poslovnih objekata, požara krovišta porodične kuće, te pada stabla na vozilo u pokretu.

Na području Krapinsko-zagorske županije Županijski centar 112 Krapina primio je desetak dojava građana zbog pada stabala na privatne i javne površine i plavljenja objekta.

Županijski centar 112 Sisak primio je više desetina dojava građana koje su se odnosile na oštećene krovove i padove stabala, pri čemu su oštećeni vodovi za prenos električne energije. Sve nadležne žurne službe su na terenu i rade na uklanjanju posledica nevremena te osiguravanju ugroženih područja, objavila je Civilna zaštita.

Gradski saobraćaj je zbog nevremena bio izvesno vreme u prekidu.

Mediji su preneli da je olujni vetar odneo krov sa Plivine zgrade, koji je odleteo na železničku prugu.

Autor: Marija Radić