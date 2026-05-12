IZBODEN UČENIK (14) U OSNOVNOJ ŠKOLI! Užas u komšiluku: Lekari mu se bore za život, maloletni napadač uhapšen

Četrnaestogodišnji učenik bori se za život u Kliničkom centru u Skoplju nakon što ga je juče nožem ranio petnaestogodišnji učenik u Osnovnoj školi "22. novembar", poznatoj i kao "25. maj“, u skopskom naselju Čento.

Iz klinike je saopšteno da je dečak primljen juče oko 14.40 časova sa ubodnom ranom u predelu stomaka i posekotinom na glavi.

- Odmah po prijemu urađena je kompjuterska dijagnostika i laboratorijske analize, kojima je utvrđeno da postoji povreda jetre i donje šuplje vene. Pacijent je primljen na intenzivnu negu u KARIL-u, postavljena je indikacija za hitnu operaciju, koja je i obavljena juče. On je i dalje u životnoj opasnosti - izjavio je za televiziju "Telma" dr Igor Merdžanovski iz klinike "TARILUC".

Uhapšen maloletni napadač

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je osumnjičeni petnaestogodišnjak uhapšen nakon napada u školi u opštini Gazi Baba.

- Juče u 14.50 časova u Skoplju, policijski službenici SVR Skoplje lišili su slobode petnaestogodišnjaka iz Skoplja, postupajući po prethodnoj prijavi osnovne škole sa područja Gazi Babe, da je prijavljeno lice ušlo u školu i oštrim predmetom nanelo teške telesne povrede petnaestogodišnjem učeniku. Predmet je oduzet, a nakon kompletiranja dokumentacije uslediće odgovarajući izveštaj - rekao je portparol MUP-a Goce Andreevski.

Iz škole se niko nije oglašavao na dostupne brojeve telefona, dok je direktorka prekinula vezu prilikom pokušaja novinarskog kontakta.

Gradonačelnik Gazi Babe objavio je na Fejsbuku da je o incidentu obavešten sa žaljenjem i ozbiljnom zabrinutošću. Naveo je i da je napadač bivši učenik škole, koji je školovanje završio prošle godine, dok je povređeni dečak učenik devetog razreda.

Ovo je treći sličan slučaj u proteklih godinu dana. Pre dvadesetak dana maloletnik je nožem ranio vršnjaka u osnovnoj školi u Aračinovu, dok je u oktobru prošle godine sedamnaestogodišnjak nožem povredio petnaestogodišnjeg učenika u školskom dvorištu u Kičevu.

Autor: D.Bošković