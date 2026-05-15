Muškarac napao policajca sekirom: Horor u Hrvatskoj

Muškarac napao policajca sekirom: Užas u Hrvatskoj Istarska policija uhapsila je 56-godišnjeg muškarca koji je u Puli hodao sa sekirom i pretio nasiljem, a u jednom trenutku pokušao je da napadne policijskog službenika.

Zbog stanja u kojem se nalazio, 56-godišnjak je prevezen u pulsku bolnicu, a po otpuštanju će nad njim biti sprovedena kriminalistička istraga, saopštila je u petak policija.

Incident se dogodio u četvrtak oko 18.15 časova, kada je pulska policija dobila dojavu da se u Mutilskoj ulici nalazi muškarac sa sekirom.

Muškarac je po dolasku policajaca počeo glasno da viče i preti nasiljem, te se oglušio o izdata upozorenja i naređenja, a u jednom trenutku odgurnuo je i pokušao da napadne policijskog službenika.

U cilju sprečavanja daljeg protivpravnog ponašanja policijski službenici upotrebili su nad muškarcem sredstva prinude.

