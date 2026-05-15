AKTUELNO

Region

Muškarac napao policajca sekirom: Horor u Hrvatskoj

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Damir Krajac ||

Muškarac napao policajca sekirom: Užas u Hrvatskoj Istarska policija uhapsila je 56-godišnjeg muškarca koji je u Puli hodao sa sekirom i pretio nasiljem, a u jednom trenutku pokušao je da napadne policijskog službenika.

Zbog stanja u kojem se nalazio, 56-godišnjak je prevezen u pulsku bolnicu, a po otpuštanju će nad njim biti sprovedena kriminalistička istraga, saopštila je u petak policija.

Incident se dogodio u četvrtak oko 18.15 časova, kada je pulska policija dobila dojavu da se u Mutilskoj ulici nalazi muškarac sa sekirom.

Muškarac je po dolasku policajaca počeo glasno da viče i preti nasiljem, te se oglušio o izdata upozorenja i naređenja, a u jednom trenutku odgurnuo je i pokušao da napadne policijskog službenika.

U cilju sprečavanja daljeg protivpravnog ponašanja policijski službenici upotrebili su nad muškarcem sredstva prinude.

Autor: Marija Radić

#Hrvatska

#Muškarac

#Napad

#Policija

#Sekira

POVEZANE VESTI

Region

Novi HOROR u Hrvatskoj: Muškarac SEKIROM I NOŽEM nasrnuo na policajce, troje povređenih - PREMINUO prilikom hapšenja!

Region

Užas u Stanarima: Muškarac UBIO ŽENU SEKIROM

Fudbal

PUCNJAVA NA EVROPSKOM PRVENSTVU: Napao SEKIROM policajce, oni otvorili vatru na njega

Hronika

NAPAO POLICAJCA NAKON ŠTO JE POKUŠAO DA GA SPREČI U KRAĐI! Identifikovan muškarac zbog napada na službeno lice na Zvezdari: Potraga u toku

Region

HOROR U ZAGREBU: Nag muškarac šetao ulicom sa SEKIROM u rukama - Policija u njegovoj kući pronašla TELO žene!

Hronika

UŽAS U RAKOVICI! Pomahnitali muškarac SEKIROM napao majku, pa nasrnuo i na POLICIJU - Odmah uhapšen i prevezen na psihijatriju